Kasko Ve Trafik Sigortası Detayları Önemli

ABD’DE GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI

ABD’nin ithal araçlara uyguladığı yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergisi, sadece araç fiyatlarını değil, aynı zamanda kasko ve trafik sigortası maliyetlerini de artırıyor. Özellikle Amerika’da parça fiyatlarının yükselmesi nedeniyle sigorta maliyetlerinde önemli artışlar gözlemleniyor. Türkiye’de bu durum nasıl etki ediyor?

TÜRKİYE’DE ARAÇ FİYATLARI NELERDE?

Türkiye’de en düşük sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL seviyesini geçti. Kasko ve trafik sigortası primleri, araç değerine doğrudan bağlı olduğu için sigorta şirketlerinin durumu yakından takip ediliyor. Uzman görüşlerine göre, Türkiye pazarında benzer bir fiyat artışı beklenmiyor.

KASKO FİYATINI BELİRLEYEN UNSURLAR

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko fiyatlarını etkileyen üç ana faktörü sıralıyor: “Araç fiyatı, parça maliyetleri ve döviz kuru”. Özellikle ithal parçalardaki artışın hasar sonrası onarım maliyetlerini artırdığı için sigorta primleri üzerinde doğrudan bir etkisi oluyor.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE YÖNELİM OLASI

ABD’deki yüksek vergi uygulaması sonrasında bazı otomotiv firmalarının stoklarını Türkiye pazarına yönlendirmesi halinde, araç ve parça fiyatlarında bir düşüş yaşanması mümkün. Bu da kasko ve trafik sigortası maliyetlerini aşağı çekebilir.

KASKO DA KAMPANYA DÖNEMİ

Parça maliyetlerine rağmen Türkiye’de kasko fiyatları için kampanya dönemi sürüyor. Uzmanlar, Mayıs ortasına kadar kasko yaptırmanın avantajlı olabileceğini söylüyor. Özellikle yeni araç sahiplerinin bu dönemi değerlendirmesi önemli.