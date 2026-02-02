Ordu’da Çam Ağacı Yüksek Gerilim Hattına Devrildi

ordu-da-cam-agaci-yuksek-gerilim-hattina-devrildi

Olay, Gölevi Mahallesi’nde, Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

ŞİDDETİ RÜZGAR AĞACI DEVRİLDİ

Şehirde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir çam ağacının köklerinden sökülmesine neden oldu. Ağaç, yüksek gerilim hatlarının üzerine devrilerek, güvenlik tedbirleri alınmasına yol açtı. Bu nedenle, bölgedeki elektrik hattı kısa süreliğine kapatıldı ve trafik, tek yönlü olarak kontrol altında sağlandı.

İTFAİYE VE ELEKTRİK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, potansiyel bir yangın riskine karşı olay yerinde gerekli önlemleri alırken, elektrik arıza ekipleri de devrilen ağacı kesmek üzere harekete geçti.

