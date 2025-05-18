Kastamonu’da Çift Silahlı Saldırıda Öldü

OLAY YERİNDE KAYBEDİLDİLER

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Donalar köyünde traktörle tarladan dönerken Sinan Abak (33) ve eşi Kadriye Abak’a (31) tabancayla ateş açıldı. Bu menfur saldırıda Abak çifti olay anında hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi ve çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Saldırının ardından kaçan şüpheli N.A. (64), jandarma ekiplerine teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, Sinan Abak’ın N.A.’nın 18 yaşındaki torununu kaçırması nedeniyle iki aile arasında bir husumet yaşanıyordu. Ayrıca, olay öncesinde koruma tedbirlerinin uygulandığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.