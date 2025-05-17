Gündem

Kastamonu’da Çift Silahlı Saldırıda Öldü

kastamonu-da-cift-silahli-saldirida-oldu

TAŞKÖPRÜ’DE TRAKTÖRLE DÖNÜŞ YAPARKEN SALDIRI

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Donalar köyünde tarlasında çalışan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak’a (31) traktörle dönüş yaparken tabancayla ateş açıldı. Bu üzücü saldırıda Abak çifti olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi ve çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan N.A. (64) isimli şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu. Yapılan araştırmalarda, Sinan Abak’ın daha önce N.A.’nın 18 yaşındaki torununu kaçırdığı ve bu nedenle iki aile arasında bir husumet olduğu belirlendi. Ayrıca olayla ilgili koruma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kahramanmaraş 4 Büyüklüğünde SarsıldI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, akşam saat 22.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Gündem

Tarladan Dönüş Yapan Çift Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da tarlasından dönen bir çift, silahlı saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetti. Olay yerindeki detaylar soruşturuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.