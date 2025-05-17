Kastamonu’da Çift Silahlı Saldırıda Öldü

TAŞKÖPRÜ’DE TRAKTÖRLE DÖNÜŞ YAPARKEN SALDIRI

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Donalar köyünde tarlasında çalışan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak’a (31) traktörle dönüş yaparken tabancayla ateş açıldı. Bu üzücü saldırıda Abak çifti olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi ve çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan N.A. (64) isimli şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu. Yapılan araştırmalarda, Sinan Abak’ın daha önce N.A.’nın 18 yaşındaki torununu kaçırdığı ve bu nedenle iki aile arasında bir husumet olduğu belirlendi. Ayrıca olayla ilgili koruma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.