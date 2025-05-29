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Kastamonu’da Sağanak Yağış, Üretim Durduruldu

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SAĞANAK YAĞIŞ KASTAMONU’DA ETKİLİ OLDU

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış, özellikle Tosya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Bu durum, Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde olumsuz sonuçlar doğurdu.

FABRİKALAR SU ALTINDA KALDI

Yağış sonucunda yollarda su birikintileri oluştu ve birçok fabrikada su baskınları meydana geldi. Tosya Belediyesi’ne bağlı ekipler, hem fabrikalardaki hem de yollardaki suyun tahliyesi için hızlıca çalışma başlattı.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin üretim faaliyetleri durduruldu. Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında su seviyesi yaklaşık 30 santimetreye kadar yükseldi. Çalışanlar, ürünlerini su baskınlarından korumak için çaba gösteriyor.

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Gündem

Kastamonu’da Sağanak Yağış Etkili oldu

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