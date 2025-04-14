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Kastamonu’da Sahte Jandarmalara Operasyon

kastamonu-da-sahte-jandarmalara-operasyon

DOLANDIRICILIK OLAYI GÖZ DOLDURDU

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde, bir film senaryosunu andıran bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 kişi, 75 yaşındaki N.İ.’yi manipüle ederek 3 adet büyük altın ve bir miktar nakit parayı almayı başardı. Şüpheliler, olayın ardından köyden ayrıldı ancak dolandırıcılık girişimleri burada sona ermedi.

MUHTARIN DUYARLILIĞI YARDIMCI OLDU

Aynı şüpheliler, kısa bir süre içinde köyde bulunan yaklaşık 20 kişiyi daha telefonla arayıp benzer yöntemler ile dolandırmaya çalıştı. Bu esnada, durumun farkına varan duyarlı köy muhtarı, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu yetkililere iletti.

İhbar üzerine harekete geçen Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri takip sonucunda şüphelileri Çorum’un Kargı ilçesinde kıskıvrak yakalamayı başardı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları özellikle kimlik bilgisi isteyen ya da güvenlik görevlisi gibi davranan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda yeniden uyardı ve benzer durumlarda en yakın güvenlik birimine bilgi verilmesini istedi.

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