Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

KAZA VE SONRASI

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Dursun B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bir toprak yığınına çarptı ve şarampolde takla attı. Araç, bir süre taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası, araçta bulunan Dursun B. ile Melek Ş. ve Vasfiye B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Melek Ş. ve Vasfiye B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazada yaralanan vatandaşların Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan Sinop’un Boyabat ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.