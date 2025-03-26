Gündem

Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

kastamonu-da-trafik-kazasi-3-yarali

KAZA VE SONRASI

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Dursun B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bir toprak yığınına çarptı ve şarampolde takla attı. Araç, bir süre taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası, araçta bulunan Dursun B. ile Melek Ş. ve Vasfiye B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Melek Ş. ve Vasfiye B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazada yaralanan vatandaşların Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan Sinop’un Boyabat ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Galaxy S25 İçin İkinci Güncelleme Yayında

Samsung, Galaxy S25 serisi için Avrupa'da güvenlik odaklı ikinci yazılım güncellemesini yayınladı ve Mart 2025 güvenlik yamasını ekledi.
Gündem

Bayram Tatili Yolunda Kastamonu’da Kaza

İstanbul'dan Sinop'a giden bir hafif ticari araç, Ramazan Bayramı yolculuğunda Araç ilçesinde kaza yaparak şarampole devrildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.