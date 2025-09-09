Katar’a Saldırı: Hamas Yöneticileri Hedef Alındı

DOHA’DA PATLAMALAR GÜNDEME GELDİ

Katar’ın başkenti Doha’da birçok patlama sesi duyulduğu bildiriliyor. Görgü tanıklarının açıklamalarına göre, Katara bölgesi üzerinde dumanların yükseldiği gözlemleniyor. Axios haber ajansına göre, bu patlamaların, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen bir suikast olduğuna ait bilgiler var. İsrail ordu radyosu, bu saldırıyı üstlendiğini aktarıyor.

SALDIRININ HEDEFİ HAREKETİN KİLİT İSİMLERİ

İsrail ordu radyosunun açıklamasında, “İsrail, Katar’daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı” ifadesi yer alıyor. Ancak saldırının nerede gerçekleştiği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Katar merkezli El Cezire televizyonuna göre, hedef alınanlar arasında toplantı halindeki Hamas’ın ateşkes müzakere heyeti bulunuyor. Bu heyetin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes için sunduğu teklifi tartışırken vurulduğu belirtiliyor.

ABD’NİN SALDIRIDAN HABERİ VARMIŞ

İsrail basını, bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya’nın hedef alındığını bildiriyor. Reuters’ın haberine göre, İsrail, saldırıdan önce ABD’yi bilgilendirmiş. İsrail Kanal 12 televizyonu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas liderliğine yönelik saldırıya onay verdiğini aktarıyor.