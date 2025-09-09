Gündem

“Katar’a Saldırıyı Lanetliyorum”

İRAN’DAKİ SALDIRILAR VE KATARI HEDEF ALAN GİDİŞAT

Gazze’de soykırım yapan İsrail, saldırılarına ara vermeden devam ediyor. En son olarak Katar’ın başkenti Doha’yı hedef almasıyla dikkatler yine üzerine çevrildi. İsrail, bu saldırıların müzakere için Doha’da bulunan Hamas yetkililerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu belirtiyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Katar, arabuluculuktan çekildi.

ERDOĞAN’DAN STRATEJİK TAMAMEN YANLIŞ BULUNAN SALDIRILARA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i kınadığı bir açıklama yaptı. “İsrail’in saldırısını lanetliyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin tüm Filistin halkının ve Katar’ın yanında bulunduğunu belirtti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Tüm Filistinli kardeşlerimizin ve dost Katar’ın yanındayız” vurgusunu yaptı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN AMACINI GÖZLER ÖNÜNE SEREN SALDIRILAR

Erdoğan, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının, Netanyahu hükümetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacını ortaya koyduğunu ifade etti. “Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır” diyerek bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerinin ve dostu Katar Devleti’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, terörizmi bir devlet politikası haline getirenlerin hedeflerine ulaşamayacaklarını da sözlerine ekledi.

