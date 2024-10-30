Katar’da Gazze İçin Ateşkes Görüşmeleri Devam Ediyor

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ATEŞKES İÇİN ÇABALARINI DEVAM ETTİRİYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de ateşkes sağlanması için olan arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında bu çabaların önemine dikkat çekti. Ensari, “Bir anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz.” diyerek, iki gün önce Katar’da yapılan görüşmelere de vurgu yaptı. Görüşmelerde, taraflar arasında yakınlaşma ve ortak bir dil bulma çabalarının ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ensari, Gazze’de ateşkes için planlanan yeni görüşme turuna ilişkin kesin bir tarih veremediğini ancak şu anda yoğun iletişimlerin sürdüğünü aktardı. Ayrıca, hem Lübnan’da tansiyonu azaltma hem de Gazze’deki savaşı sona erdirme yönünde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Bu süreçte ABD ve Mısır ile iş birliği yaptıklarını belirten Ensari, kalıcı bir ateşkes için arabulucu ortaklarıyla birlikte her fırsatı değerlendirdiklerini dile getirdi. Ek olarak, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme yasa tasarısını onaylamasını reddettiklerini kaydetti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülkenin dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın Direktörü David Barnea’nın esir takası müzakereleri amacıyla Doha’da bulunduğu belirtiliyor. Hamas lideri Yahya Sinvar’ın 16 Ekim’de meydana gelen bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından esir takası konusu yeniden gündeme geldi. Gazze’de Hamas’ın elinde bulundurduğu 101 İsrailli esirin bulunduğu ifade ediliyor.