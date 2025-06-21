Katar, Doğalgaz Krizi Hakkında Uyardı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE KATAR’IN CEVABI

İsrail’in İran’ın geniş doğalgaz sahasına yönelik düzenlediği saldırıların ardından bu sahayı paylaşan Katar, enerji devleri ile kriz görüşmeleri yaptı. Reuters’a göre, Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve aynı zamanda enerji bakanı olan Saad Al Kaabi, ABD, Britanya ve Avrupa hükümetlerinden, çatışmanın Katar’dan yapılan gaz ihracatını riske atabileceği ve küresel gaz arzına tehdit oluşturması konusunda uyarılmasını talep etti. Enerji alanındaki büyük bir kesinti, Doha’nın dünyanın en büyük doğalgaz rezervinden yaptığı ihracatın yaklaşık %20’sini oluşturan küresel arzı olumsuz etkileyebilir. Bir diplomat, “QatarEnergy, yabancı ülkelerin olası bir tırmanmanın Katar’daki gaz üretimine etkilerinin tamamen farkında olmasını sağlıyor” şeklinde konuştu. Kaabi’nin bu hafta Doha’da, QatarEnergy’nin North Field genişletme projesinde yer alan ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği bildirildi. Şu an için sevkiyatlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

KATAR’IN GAZ İHRACATINA ETKİLER

ABD’li enerji şirketleri ExxonMobil ve ConocoPhillips, İngiliz Shell, İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies, Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını önümüzdeki yıllarda yaklaşık %82 oranında artırması beklenen genişleme projesinde yer alıyor. Katar, şu anda yılda 77 milyon ton LNG üretiyor. QatarEnergy’nin ihracatında şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı ve sevkiyatlar planlanan şekilde devam ediyor. Ancak Katar, İsrail’in İran’ın doğalgaz sahasına yönelik saldırısını “pervasız bir hamle” olarak tanımladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, Salı günü, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle North Field’da küresel bir varlık söz konusudur” dedi. İsrail’in yeni saldırılarının, Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanlarla operasyonların güvenliğini riske atabileceği ifade ediliyor. Katar, İsrail’in İran’ın Buşehr nükleer santraline yapacağı olası bir saldırının benzer sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ

Katar’a göre, Basra Körfezi sularının radyoaktif kirliliğe maruz kalması, açık denizde bulunan sondaj platformlarına erişimi engelleyebilir. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini engellemeye kalkışması durumunda, Katar’ın gaz üretimi de olumsuz etkilenebilir. Zira Doha’nın LNG tankerleri, Avrupa ve Doğu Asya’daki müşterilerine ulaşmak için bu kritik boğazdan geçmek zorunda. QatarEnergy, bu hafta LNG tankerlerine Hürmüz Boğazı’nın dışında kalmaları ve sadece yüklemeden bir gün önce Körfez’e girmeleri talimatını verdi. Hürmüz Boğazı’ndaki kesintiler en çok Asya’daki alıcıları etkileyebilir. Bu alıcılar, Atlantik havzasından gaz kargolarını çekebilmek için fiyat tekliflerini artırmak zorunda kalacak. LNG arzında yaşanacak herhangi bir aksama, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarını yükseltiyor. Cuma günü itibarıyla fiyatlar, milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara ulaşarak, geçen haftaya göre %11 artış gösterdi.