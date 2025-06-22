Katar, Gaz Arzı İçin Uyardı

İTİRAZLAR VE GÖRÜŞMELER

İsrail’in İran’ın büyük doğalgaz sahasına yönelik saldırıları sonrasında, bu sahayı paylaşan Katar, enerji devleriyle bu hafta kriz görüşmeleri yapıyor. Reuters’a bilgi veren bir endüstri kaynağı ve bir diplomat, Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve aynı zamanda enerji bakanı olan Saad Al Kaabi’nin, ABD, Britanya ve Avrupa hükümetlerinden gaz ihracatını riske atan çatışmalar hakkında uyarı yapmalarını istediğini belirtti. Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) operasyonlarında yaşanacak olası kesintilerin, Doha’nın dünya genelinde en büyük doğalgaz rezervlerinden ihraç edilen gazın yüzde 20’sine denk geldiği ifade ediliyor. Bir diplomat, “QatarEnergy, yabancı ülkelerin olası bir tırmanmanın Katar’daki gaz üretimine etkilerinin tamamen farkında olmasını sağlıyor” diye konuştu.

KÜRESEL ARZ VE SEVKİYATLAR

Al Kaabi, Doha’da QatarEnergy’nin North Field (Kuzey Sahası) genişletme projesinde yer alan ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. ABD’li enerji devleri ExxonMobil ve ConocoPhillips, İngiliz Shell, İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies, Katar’ın LNG ihracatını önümüzdeki yıllarda yaklaşık yüzde 82 oranında artırması beklenen genişleme projesinde yer alıyor. Şu anda Katar yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretiyor ve şu ana kadar QatarEnergy’nin ihracatında bir aksama yaşanmadı, sevkiyatlar planlandığı şekilde devam ediyor. Bununla birlikte, Katar, İsrail’in İran’ın doğalgaz sahasına yaptığı saldırılara “pervasız bir hamle” şeklinde yorumladı.

GÜVENLİK RİSKLERİ VE ENDİŞELER

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle North Field’da küresel bir varlık söz konusudur” dedi. İsrail’in yeni saldırıları, Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanları için güvenlik riski oluşturabileceği ve operasyonların durmasına neden olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, İsrail’in İran’ın Buşehr nükleer santraline yönelik bir saldırısının da aynı sonucu doğurması bekleniyor. Radyoaktif kirlilik durumu, büyük kısmı açık denizde yer alan Katar’ın sondaj platformlarının erişimini engelleyebilir. Bunun yanı sıra, bazı İranlı yetkililer, Tahran Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini engellemeye kalkarsa, Katar’ın doğalgaz üretiminin de sekteye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

TAKİP EDİLEN ÖNLEMLER

Reuters’a bilgi veren iki kaynak, QatarEnergy’nin bu hafta LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı dışında kalmaları ve sadece yüklemeden bir gün önce Körfez’e girmeleri talimatını verdiğini aktardı. Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerden özellikle Asya’daki alıcıların en fazla etkileneceği öngörülüyor. Bu alıcılar, Atlantik havzasından gaz kargolarını çekebilmek adına fiyat tekliflerini artırmak ve Avrupa’daki alıcılarla rekabet etmek zorunda kalacak. Reuters’ın değerlendirmesine göre, LNG arzındaki olası aksaklıklara dair endişeler, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarını artırdı. Cuma günü itibarıyla fiyatlar, milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara ulaşarak, geçen haftaya göre yüzde 11’lik bir artış gösterdi.