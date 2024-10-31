Katar ile Yakın İş Birliğimizin Önemi

BAKAN GÜLER’İN ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Güler, ziyareti sırasında Mehmetçiklere yönelik bir konuşma yaparak, resmî ziyaretin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Güler, “Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu ve kaotik gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik ve istikrar ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir süreci yaşıyoruz” dedi. Bakan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatan topraklarını korumanın yanı sıra dünya genelinde barış sağlamak için önemli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı.

DERİN TARİHİ BAĞLAR

Bakan Güler, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin tarihî ve kültürel bağlara dayandığını ifade etti. “Başta sosyal, kültürel ve askerî olmak üzere her alanda hızla gelişmeye devam etmektedir” diyen Güler, iki ülkenin ortak bir medeniyet ve inancın mirasçıları olarak birbirlerine destek olduğunu belirtti. Ayrıca, zor zamanlarda ülkelerin karşılıklı yardımlaşmasının Türk ve Katar halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

ASKERİ GÖREVLER VE DAYANIŞMA

Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma kabiliyetlerini geliştirmek, eğitim ve tatbikat icra etmek, terörizmin önlenmesi ve uluslararası barışı desteklemek amacıyla önemli bir görev yürüttüğünü vurguladı. “Buradaki varlığınız, sadece bir askerî görevi ifa etmek değil, aynı zamanda birer elçi olarak iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmeye müstesna bir katkı sunmaktadır” dedi. Güler, kahraman askerlerinin görevlerini yüksek fedakârlıkla yerine getirdiğini ve bu süreçte üstlenilen tarihî sorumluluğun, yüksek bir adanmışlıkla sürdürüleceğine inandığını belirtti.