Katar: Misilleme Hakkımızı Saklı Tutuyoruz

GAZZE’DE SOYKIRIM VE İSRAİL’İN SALDIRILARI

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, saldırılarına başka ülkelerde de devam ediyor. İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptıkları bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Hamas, liderlerinin bu suikasttan sağ kurtulduklarını, ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ile 4 mensubunun ve bir Katarlı polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NETANYAHU VE DEVLET TERÖRÜ AÇIKLAMASI

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, gerçekleştirilen saldırıya dair, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir haydut ve devlet terörü uyguluyor. Saldırıya karşı yasal işlemleri başlatmak amacıyla bir hukuk ekibi oluşturduk. Katar’ın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya kesinlikle göz yummayacak ve bu alçakça saldırıya karşı misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

KATAR’IN ÖNCE HABERDAR OLDUĞU İDDİALARI YALANLANDI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail’in saldırısıyla ilgili yapılan “Katar’ın saldırıdan önceden haberdar edildiği” iddialarını asılsız olarak nitelendirdi. Macid el-Ensari, ABD’li bir yetkili ile yapılan görüşmenin, saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti.