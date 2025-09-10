Katar, Saldırılara Yanıt Verme Hakkına Sahip

SOYKIRIM SUÇLAMALARI VE SALDIRILAR

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, başka ülkelere yönelik saldırılarını da devam ettiriyor. Son olarak, İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin toplandığı bir binayı hava saldırısına maruz bıraktı. Yapılan açıklamada, Hamas liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğu, ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ile dört mensubunun ve Katarlı bir polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.

NETANYAHU’NUN UYGULAMALARI TARTIŞILIYOR

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, saldırıya dair yaptığı açıklamada, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir haydut ve devlet terörü uyguluyor” ifadelerini kullandı. Başbakan Al Sani, bu alçakça saldırıya karşı yasal işlemleri başlatmak için bir hukuk ekibi oluşturduklarını ve Katar’ın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya asla göz yummayacaklarını vurguladı. Ayrıca, misilleme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti.

SALDIRIDAN ÖNCE HABER ALINDI MI?

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail’in saldırısına yönelik olarak, “Katar’ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır” açıklamasını yaptı. El-Ensari, ABD’li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin, İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti.