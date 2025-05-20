Katar Uçak Satışı İçin Hediye Sunuyor

Dünya basını, Katar hükümetinin ABD’ye hediye etmeyi planladığı 400 milyon dolarlık jet konusunda yoğun tartışmalar yürütüyor. İddialara göre, Donald Trump yönetimi, Katar’dan Air Force One olarak kullanabilecek bir Boeing 747 ohretmi istedi. Bu iddialar, ABD Başkanı’nın Katar’ın kendisine jeti bir “hediye” olarak teklif ettiğine dair açıklamalarıyla çelişkili bir durum oluşturuyor.

BOEING’DE SKANDAL GECİKME

Trump göreve başladığında, Boeing’in, mevcut başkanlık uçaklarının yerine geçecek yeni jetleri en az 2 yıl daha teslim edemeyeceği öğrenildi. Ancak Trump yönetimi, bir yedek uçak arayışındaydı ve Hava Kuvvetleri, bu konuyla ilgili alternatif seçenekler üzerinde çalışıyordu. Bu süreçte, Trump, Ortadoğu elçisi Steve Witkoff’tan uygun uçakların bir listesini hazırlamasını istedi. Pentagon, Boeing ile ilk görüşmeler sonrası, dünya genelindeki diğer Boeing müşterilerine ait o uçakları içeren bir liste sundu.

KATAR DA UÇAĞI SATMAYA İSTEKLİYDİ

Pentagon’un “uçağı satın almayı teklif ettiği” ve Katar’ın da bu teklife açık olduğu bildirildi. Üçüncü bir kaynak, Pentagon’un Beyaz Saray’ın bu öneriyi desteklediğini öğrenmesinin ardından Katar ile görüşmelere başladığını ve Witkoff’un başlangıç görüşmelerine yardımcı olduğunu aktardı.

TRUMP’IN ISRARCI “HEDİYE” VURGUSU

Trump, anlaşmayı Katar kraliyet ailesinden gelen bir “jest” veya “katkı” olarak tanıtmada ısrarcı oldu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da “BU BİR HEDİYE, ÜCRETSİZ” paylaşımını yaptı. Hem Washington hem de Doha, eğer transfer gerçekleştirilirse bunun Katar Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yasal bir işlem olacağına dikkat çekti. Trump, kendi partisinden bile eleştiri alırken, Katar, uçağın Trump’a özel bir hediye değil, “hükümetlerarası bir işlem” olduğunu belirtti.

ABD BAŞKANI’NIN HEDİYE KABUL ETMESİ YASAK

Bu durum, ABD Anayasası’nın hükümet yetkililerinin “herhangi bir Kral, Prens veya yabancı devletten” hediye kabul etmesini yasaklaması nedeniyle çeşitli etik sorular gündeme getirdi. ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Trump’ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam aracı olarak kullanmasının önüne geçmek için yeni bir yasa tasarısı sundu.