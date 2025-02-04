Kate Middleton Tedavisini Tamamladığını Duyurdu

KANSER TEDAVİSİ GEÇİREN KATE MIDDLETON’UN YENİ DÖNEMİ

Kate Middleton, henüz 40’lı yaşlarının başında olan üç çocuk annesi olarak kanser tedavisi sürecinden geçiyor. Bu uzun ve çetin mücadelede, kendisinin de sosyal medya üzerinden ifade ettiği gibi, hem iyi hem de kötü günler yaşadı. Ancak anlaşılan o ki, bu zorlu sürecin büyük bir kısmı artık geride kalmış durumda.

TEDAVİSİNİN TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

Kate, tedavisinin tamamlandığını duygusal bir aile videosuyla sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu paylaşım, hem kendi hem de ailesinin yaşadığı duygusal yükü gözler önüne serdi. Tedavi sürecinin sona ermesiyle birlikte, Kate yavaş yavaş kraliyet görevlerine geri dönmeye başladı.