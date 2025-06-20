Katil Kuzen İtiraf Etti: Denk Geldi

KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Kemertaş Mahallesi’nde ailesi, 10 yaşındaki kızları Yasemin Y’nin kaybolduğunu bildirerek polise başvurdu. Gelişmeler üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri ve vatandaşlar, çevrede arama çalışmalarına başladı.

CENAZE YANGIN MERDİVENİNDE BULUNDU

Aramalar sonucunda Yasemin Y’nin cesedi, yaşadığı sitenin farklı bir bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde keşfedildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yapılan ilk muayenede çocuğun bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini değerlendirdi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİ KUZEN TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, aynı binada yaşayan 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir bıçak, altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra M.Ç. adliyeye sevk edildi. İlk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti kabul eden M.Ç., neden cinayeti işlediğini “Denk geldi” sözleriyle açıkladı.

İKİNCİ KUZEN DE GÖZALTINA ALINDI

M.Ç’nin sorgusu sürerken, 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen M.Ç, “kasten öldürmek” suçuyla tutuklanırken İ.Y.T. ise hakkında “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.