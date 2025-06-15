“Katılacak Pehlivanlar Belli Oldu”

664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NDEKİ MÜCADELELER

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda toplam 40 başpehlivan kol bağlayacak. Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 32’de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar’a doğrudan katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca, bu yıl düzenlenen Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabındaki puan durumuna göre “ilave 8 başpehlivan” da Kırkpınar’a katılmak üzere belirlendi.

BAŞPEHLİVANLARIN LİSTESİ VE EŞLEŞMELERİ

Kırkpınar’a katılacak 8 başpehlivanın isimleri şu şekilde sıralanıyor: Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan). Bu 8 başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

EBEDİ ALTIN KEMER İÇİN MÜCADELE

Son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl birinciliği kazanırsa ebedi altın kemerin sahibi olacak. Geçmişte bu unvanı kazanan son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997 yılında Kırkpınar’ın ebedi altın kemerini elde etmeyi başarmıştı. 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyunda mücadele edecek olan pehlivanlar şu şekilde sıralanıyor:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin.