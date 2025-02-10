Katlanabilir iPhone Çıkışı 2026’da Olabilir

APPLE’IN KATLANABİLİR CİHAZ PLANLARI

Apple, katlanabilir bir cihazını piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelen son bilgiler, markanın ilk katlanabilir iPhone veya iPad modelini 2026 yılına kadar tanıtmayı hedeflediğini gösteriyor. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırıyor.

KATLANABİLİR CİHAZ HAKKINDA DETAYLAR

Samsung gibi önde gelen Android markaları, katlanabilir akıllı telefonlarını uzun zamandır tüketicilere sunuyor. Ancak Apple, bu zamana kadar bu alanda herhangi bir açıklama yapmadı. Bloomberg’den Mark Gurman, Power On bülteni aracılığıyla yaptığı paylaşımda, Apple’ın ilk katlanabilir cihazını 2026 yılına kadar tanıtacağına dikkat çekiyor. Henüz Apple’ın katlanabilir cihazı hakkında kesin bir bilgi yok. Cihazın katlanabilir bir iPhone mu yoksa iPad mi olacağı netlik kazanmadı. Bununla birlikte, Apple’ın yeni bir katlanabilir ürün serisi sunabileceği söyleniyor. Ayrıca, bazı söylentiler Apple’ın katlanabilir MacBook’lar üzerinde de çalıştığını öne sürüyor. Ancak Gurman, katlanabilir Mac’lerin birkaç yıl daha erteleneceğini belirtiyor.

KATLANABİLİR İPHONE HAKKINDA YENİ RAPORLAR

Katlanabilir iPhone’un piyasaya sürülmesi ise şu anda daha muhtemel görünüyor. 2024 Aralık’ta, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin katlanabilir bir “Fold” yani defter tarzı ekran ile geleceği yönünde bazı raporlar yayımlandı. Ünlü analistler, Apple’ın 2026 yılında bir katlanabilir MacBook tanıtmayı planladığını öngörse de, Gurman’ın son raporu bunun birkaç yıl daha ötelenebileceğini ifade ediyor. Tüm bu bilgiler şu anda sadece tahmin niteliğinde. Bu nedenle, gelişmeleri dikkatle takip etmek önem taşıyor. Apple’ın katlanabilir cihazı hakkında daha fazla bilgi edinmek için gözünüzü açık tutun.