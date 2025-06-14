Kavurmayı Kalsiyum ile Pişirin

TRADİSYONEL KAVURMA TARİFİ

Geleneksel Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kavurma, kalsiyum zengini olan malzemelerle pişirildiğinde lokum gibi bir lezzet sunuyor. Bu yöntemle etin daha yumuşak ve sulu olması sağlanırken, lezzeti de zenginleşiyor.

YUMUŞAK VE SINDIRILABİLİR ET İÇİN

Su yerine bu özel malzeme ile pişirilen kavurma, etin liflerini yumuşatıyor ve sindirimi daha kolay hale getiriyor. Özellikle dana etinde uygulanan bu teknik, eklenen tereyağı ve baharatlarla zenginleştirerek muhteşem bir tat oluşturuyor.