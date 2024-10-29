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Kaybolan Kız Ailesi Tarafından Bulundu

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AİLENİN KAYIP BAŞVURUSU VE YARDIM TALEBİ

Hatay’da 23 Ekim tarihinde okula gitmek üzere evden ayrılan A.F.’den bir daha haber alınamadı. A.F.’nin ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Bununla birlikte, aile bir televizyon programına katılarak çocuklarının bulunması için yardım istedi.

Polis ekipleri, A.F.’nin Numune Mahallesi’nde S.C.G. adındaki bir bireyin evinde olduğunu belirledi. Ekipler, belirtilen adrese giderek A.F.’yi alarak Çocuk Büro Amirliği’ne teslim etti.

S.C.G.’nin, ‘Kasten yaralama’, ‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Motosiklet hırsızlığı’ gibi suçlardan toplam 9 ayrı kaydı bulunuyor. Olay sonrasında S.C.G. gözaltına alındı. Ayrıca, S.C.G.’nin evli olduğu ve eşinin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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