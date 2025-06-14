Kayıp Adam Mevlide Ulaşamadı

GAZİPAŞA’DA KAYBOLAN HÜSEYİN KARADENİZ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Belbaşı Yaylası’ndaki evinden 6 Haziran günü öğle saatlerinde yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz’den (76) bir daha haber alınamıyor. Mevlide gitmek amacıyla evden çıkan Karadeniz, akşam eve dönmediğinde yakınları çevresinde arama yapıyor ancak bu çabalar sonuçsuz kalıyor. Durum, jandarmaya bildirilince resmi arama çalışmaları başlıyor.

KAYBOLDUĞU GÜZERGAHTA GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki geniş çaplı arama çalışmaları başlatıyor. Karadeniz’in bastonuyla yürürken bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü, aramaların o güzergâhta yoğunlaşmasını sağlıyor. Yapılan detaylı incelemelerde, Karadeniz’in mevlide ulaştığına dair hiçbir iz bulunamıyor.

9’UNCU GÜNDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hüseyin Karadeniz için hâlâ sonuca ulaşılamazken, kaybolduğu 9. günde arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlayarak devam ediyor. Afad, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, AKUT ve komando timlerinden oluşan ekipler, Şahinler Mahallesi çevresinde ve ormanlık alanda aramalarına hız kesmeden sürdürüyor.