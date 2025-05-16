Kayıp Ceset Dondurucudan Çıktı!

KAYBOLAN ERKEĞE AİT CESET BULUNDU

Kırıkkale’de bir apartman dairesinin dondurucularında, 11 yıl önce kaybolan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen parçalanmış bir ceset tespit ediliyor. Olay, Çalılıöz Mahallesi’nde bulunan üç katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Daire sahibi C.Ç, kira bedelini alamadığı için kiracısı M.S’yi telefonla arıyor. M.S’nin kızı, annesinin 3 Mayıs’ta yaşamını yitirdiğini iletiyor.

DAİRENİN KAPISI AÇILDI

C.Ç, durumu değerlendirdikten sonra Kırıkkale’ye gidip, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırıyor. Dairedeki incelemesinde, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi buluyor. Durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildiriliyor. Gerçekleştirilen incelemelerde cesedin parçalanarak çöp poşetlerine yerleştirildiği ve evde bir satırın ele geçirildiği belirleniyor.

KAYITLI KAYIP HÜSEYİN OKUMUŞOĞLU

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesedin, 2014 yılında kaybolduğu ilan edilen Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu düşünülüyor ve uzun bir süre dolaplarda gizli tutulduğu tahmin ediliyor. Olayla bağlantılı olarak dört şüpheli gözaltına alınıyor.