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Kayıp Hayvanlar Dağlarda Aranıyor!

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AYILARIN SALDIRISIYLA KAYBOLAN HAYVANLAR

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Nolaşlar Yaylası’nda meydana gelen bir ayı saldırısı sonucunda ahırdan kaçan yaklaşık 170 koyun ve keçiden oluşan sürü, 20 gündür Rize’nin karlı dağlarında kaybolmuş durumda. 16 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Ardeşen İlçesi’ne bağlı Eskiarmutluk Köyü sakinlerinin yaylasındaki ahıra ayı girmiş ve hayvanlar bu saldırıdan dolayı kaçmış.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Nazlı Aytemiz’e ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvanların bölgedeki arama çalışmaları ekipler tarafından karadan yaya olarak ve drone ile havadan sürdürülüyor. Termal dronların da kullanıldığı bu aramalar, henüz sonuç vermedi. Ekipler, 20 gün boyunca her yerde kaybolan hayvanları ararken, sürünün Nolaşkar Yaylası’nı aşıp Artvin’in Yusufeli ilçesine inme ihtimali üzerinde duruluyor.

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