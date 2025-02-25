Kayıp Kadının Bedeni Dere Kenarında Bulundu

ORDU’DA KAÇAN KADININ ARAMALARI BAŞLATILDI

37 yaşındaki Pınar Akıncı, Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde cumartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönemedi. Ailesi kendisine ulaşamayınca jandarmaya haber verildi ve pazar günü arama çalışmalarına başlandı.

CEP TELEFONU ÜZERİNDEN İZLEMELER YAPILDI

Jandarma ekipleri Akıncı’nın cep telefonunun son sinyalinin Ortaköy Mahallesi’nden geldiğini tespit etti. Aile üyeleri de Gürgentepe ilçesinin Işıktepe Mahallesi’nde, yaz aylarında kullandıkları evin çevresinde kadını bulmak için arama çalışmalarını sürdürdü.

CEP TELEFONU KÖPRÜDE BULUNDU

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarında, Akıncı’nın cep telefonu Bolalman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu. Aramaların üçüncü gününde telefonun bulunduğu yerin birkaç metre ilerisinde, Pınar Akıncı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve ölüm nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.