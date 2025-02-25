Kayıp Malezya Uçağı Yeniden Araştırılıyor

UÇAK ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e 8 Mart 2014’te havalanan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak hala kayıplarda. Uçağın enkazının bulunması amacıyla yaklaşık 11 yıl aradan sonra Hint Okyanusu’nda yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

GEMİLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Ocean Infinity’nin arama çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu. Loke, Malezya ile şirket arasında sözleşme detaylarının halen netleşmediğini ancak gemilerin bölgeye yönlendirildiğini aktardı. Arama faaliyetlerinin süresiyle ilgili ayrıntıların henüz müzakere edilmediğini belirten Loke, sözleşmenin 18 aylık olduğunu ve uçağın bulunması halinde Malezya’nın şirkete 70 milyon dolar ödeme yapacağını ifade etti. Ayrıca, enkaz bulunmadığı takdirde ücret talep edilmediğini de vurguladı.

YENİ TARAMA ALANI BELİRLENDİ

Ocean Infinity, 2018’deki başarısız arama girişiminin ardından uzmanların son veri analizlerine dayanarak yeni bir alanda 5 bin 800 kilometrekarelik bir tarama gerçekleştirecek. Şirkete ait Armada 7806 adlı gemi, geçtiğimiz hafta Avustralya’nın Perth kentinin 1,200 mil açığında demirlemişti. Avustralya liderliğindeki 2014-2017 yıllarındaki arama çalışmalarında, Hint Okyanusu’nda 46 bin 300 kilometrekarelik bir alan taranmış ve yalnızca birkaç enkaz parçası bulunabilmişti.

UÇAĞIN KAYBOLUŞU

MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak, 8 Mart 2014’te 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken kaybolmuştu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini ifade etti. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 26 ülke yer aldı ancak herhangi bir iz elde edilemedi. Haftalar sonra Malezya hükümeti, MH370’ın yakıtı bitene kadar uçtuğunu ve yolculuğunun Güney Hint Okyanusu’nun derinliklerinde sona erdiğini bildirdi. Uçağa ait olduğu düşünülen enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu’ndaki adalara vurmuştu. Uçaktaki yolcuların yakınları, Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu dahil birçok şirketten tazminat talep etti. Malezya hükümeti, 2018’de Ocean Infinity ile Hind Okyanusu’nun güneyinde arama yapması için anlaşmış ve uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif etmişti, ancak her iki girişim de sonuçsuz kalmıştı. Uçakta bulunan 150 vatandaşı olan Malezya, Avustralya ve Çin, Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara dayanarak, Güney Hint Okyanusu’nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama çalışması gerçekleştirmişti.