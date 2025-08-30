Kayıp Mühendis Tekin Atılgan Bulundu!

KAYIP TEKİN ATILGAN’IN BULUNMASI

İki kez evlilik yapıp boşanan ve iki çocuk babası olan Tekin Atılgan’dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos’ta polise kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışmalara başladı ve Atılgan’ın terk edilmiş otomobilini buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ile çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde, Atılgan’ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine doğru yöneldiği tespit edildi. Polis, araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı ve Altunhisar ilçesi yakınlarındaki yol kenarındaki kayalık alanda bir buzdolabı buldu. Buzdolabının açılmasıyla Tekin Atılgan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, incelemelerde dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ı işten çıkardığını, iki gün sonra da Atılgan’ın konuşmak için iş yerine geldiğini belirledi. Şüpheli durumdaki Yaşar Can Kahya, dün Kayseri’de yakalandı. Gözaltına alınan Kahya, sorgusunda suçunu kabul etti.

CİNAYETİN DETAYLARI

Sorguda, Tekin Atılgan’ın 20 Ağustos’ta fabrikaya geldiği, işten çıkarılma konusunda tartıştıkları ve çıkan kavgada Atılgan’ı tabancayla öldürdüğünü, ardından cesedini dondurma dolabına koyup üzerine dondurma doldurduğunu açıkladığı öğrenildi. Ayrıca Kahya, ertesi gün dondurma dolabını elemanlarına araca yüklettiğini ve dolabı Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına bıraktıktan sonra ateşe verdiğini söyledi. İncelemelerde Atılgan’ın cesedinin dondurma dolabında zarar görmediği de tespit edildi. Yaşar Can Kahya işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı.