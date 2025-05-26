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Kayıp Mustafa Ormanda Ölü Bulundu

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OLAYIN YERİ BAŞIBÜYÜK ORMANI

Başıbüyük Ormanı’nda bir olay meydana geldi. Ağaçların arasında hareketsiz yatan bir kişi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, ormanda bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sonucunda, cesedin iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Mustafa Altundere’ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Altundere’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Altundere’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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