More
Gündem

Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

kayip-sahsin-cansiz-bedeni-bulundu

KOCAELİ’DE KAYIP İLANI VE BULUNAN CANSIZ BEDEN

Kocaeli ilinde Abdülkadir Sapmaz (35) isimli bir kişi hakkında dünden beri haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Sapmaz’ın aracını Yuvacık Barajı çevresinde tespit etti ve bölgede arama çalışmalarına başladı.

GÖLDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN İNCELEMELERİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, Sapmaz’ın cansız bedeni göl içerisinde bulundu. İtfaiye botu ile çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Dün Gece Deprem Bilgileri Ve Sonuçları Dün Gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Deprem Oldu Mu? Dün Gece Ege Denizi’nde Deprem Olmuştu Dün Gece Deprem Nerede...

Dün gece Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de depremler meydana geldi. 31 Ekim'de nerede ve ne büyüklükte olduklarıyla ilgili gelişmeler merak ediliyor.
Dünya

Elon Musk’ın 35 Milyon Dolarlık Mülkü

Elon Musk'ın, üç anne için gizli bir aile evi inşa etme planının yalnızca bir anneden onay aldığı belirtildi. Diğerleri henüz taşınmayı kabul etmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.