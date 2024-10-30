Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

KOCAELİ’DE KAYIP İLANI VE BULUNAN CANSIZ BEDEN

Kocaeli ilinde Abdülkadir Sapmaz (35) isimli bir kişi hakkında dünden beri haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Sapmaz’ın aracını Yuvacık Barajı çevresinde tespit etti ve bölgede arama çalışmalarına başladı.

GÖLDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN İNCELEMELERİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, Sapmaz’ın cansız bedeni göl içerisinde bulundu. İtfaiye botu ile çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.