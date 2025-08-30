Kayıp Tekin’in Cesedi Buzdolabında Bulundu

KAYIP TEKİN ATILGAN’DAN ENDİŞE VEREN HABER

İki evlilik yapıp boşanan ve iki çocuk babası olan Tekin Atılgan, 17 Ağustos günü kaybolduğu için yakınları polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp başvurusu üzerine hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Atılgan’ın otomobili terk edilmiş olarak bulundu. Araştırmalara devam eden polis, dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan Atılgan’ın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemeler, Atılgan’ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiğini gösterdi.

CESEDİ BUZDOLABINDA BULUNDU

Polis, Altunhisar ilçesi etrafında gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında yol kenarında bir buzdolabı fark etti. Buzdolabını açan ekipler, Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili derinlemesine incelemeler başlatan polis, Atılgan’ın dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta onu işten çıkardığını tespit etti. İki gün sonra Atılgan, iş yerinde konuşmak için Kahya ile bir araya geldi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, şüpheli olarak aradığı Yaşar Can Kahya’yı Kayseri’de yakaladı. Gözaltına alınan Kahya’nın sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayın detayları arasında; 20 Ağustos’ta Tekin Atılgan ile işten çıkarma konusunda tartıştıkları ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü yer alıyor. Kahya, kavga sırasında Atılgan’ı tabancayla öldürdüğünü, cesedini dondurma dolabına yerleştirip üzerine dondurma doldurduğunu belirtti. Ardından dolabı araca yükleterek Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına bıraktığını ve daha sonra ateşe verdiğini söyledi. Yürütülen incelemelerde, Atılgan’ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği tespit edildi.

Yaşar Can Kahya, Aksaray’da tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.