Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yöntemleri

DİJİTAL SİSTEMLERLE KAYIT DIŞILIĞA MÜCADELE

Vergi toplamayı artırmak ve kayıt dışıyla mücadele etmek amacıyla dijital sistemlerden yararlanılıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) kayıt dışı ile mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması için önümüzdeki üç yılda gerçekleştirilecek olan faaliyetler şu şekilde sıralanıyor: Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin engellenmesine yönelik mücadele kararlılıkla devam edecek. Denetim süreçlerinin etkinliği artırılarak kamu maliyesinin disiplinli ve şeffaf yönetimi desteklenecek.

YAPAY ZEKA İLE RİSK ANALİZİ YAPILACAK

Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zekâ ve büyük veri gibi teknolojik imkânlarla desteklenen risk analiz faaliyetleriyle tüm ilgili tarafların etkili katılımıyla yürütülecek. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin engellenmesi, vergide adaletin sağlanması ve vergiye gönüllü uyumun desteklenmesi amacıyla yapay zekâ ve ileri analiz teknikleri kullanılarak ilgili sektör ve alanlara dair riskler tespit edilecek. Bu sayede denetimde etkinlik artırılacak.

VERİ ANALİZİYLE DENETİM FAALİYETLERİ ARTACAK

Prim tabanını genişletmek amacıyla kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak. Ayrıca, makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesi, çeşitli vergi türleri bazında vergi açığı hesaplanması için politika destekleyici analizler yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için oluşturulan RADAR Sistemi, entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle daha da geliştirilecek.

VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ARTTIRILACAK

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve belge düzeninin sağlıklı işlemesi için yaygın vergi denetimleri artırılacak. Böylece vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesi sağlanacak ve vergiye gönüllü uyum teşvik edilecek. Organize vergi kaçakçılığıyla mücadelede vergi kaçakçılığı soruşturmalarının etkin yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecek.

KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN E-DEVLET UYGULAMASI

E-Devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde kira sözleşmelerinin hazırlanmasına olanak tanıyan Kira Sözleşmesi uygulaması yaygınlaştırılacak. Bu uygulama, mükelleflerin vergi süreçlerini kolaylaştırırken, kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı sağlayacak.