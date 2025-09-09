Kayıt Dışı İle Mücadele Artacak

VERGİ TOPLAMA VE KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Vergi toplama işlemlerini artırmak ve kayıtdışılık ile mücadelede dijital sistemlerin avantajlarından yararlanılıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP), kayıtdışılıkla mücadele ve denetimlerin etkinliğini artırmak için önümüzdeki üç yıl içerisinde yapılacak çalışmalar şu şekilde sıralanıyor:

KAYITDIŞILIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Kayıtdışı bütçenin engellenmesi amacıyla kararlı bir mücadele sürdürülüyor. Kamu maliyesinin düzenli ve şeffaf yönetimini desteklemek için denetim süreçlerinin etkinliği artırılacak. Ayrıca, kayıtdışı ekonomiyle mücadele yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojilerin sunduğu olanaklarla destekli risk analizi faaliyetleri ile gerçekleştirilecek.

YAPAY ZEKA VE İLERİ ANALİZ TEKNİKLERİ HARİTASI

Kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi, vergide adaletin sağlanması ve vergiye gönüllü uyumun teşvik edilmesi amacıyla yapay zekâ ve ileri analiz teknikleri kullanılarak sektör ve alanlarla ilgili riski tespit ediliyor. Bu sayede denetimlerin etkinliği artırılacak. Kayıtdışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele amacıyla veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri de genişletilecek.

Kayıt dışı ekonomi ile vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi’nin entegrasyonu sağlanacak ve bu veriler sektörel ile mükellef bazlı risk senaryolarını besleyecek şekilde geliştirilecektir. Ayrıca, vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitinde yapay zekâ imkânlarından faydalanılarak sahte belge kullanımının önüne geçilecek.

VERGİ DENETİM ALGISINI GÜÇLENDİRME ADIMLARI

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, belge düzeninin yerleşmesi amacıyla yoğun vergi denetimleri artırılacak ve böylece mükelleflerde vergi denetim algısını güçlendirecek. Vergiye gönüllü uyum da teşvik edilecektir. Organize vergi kaçakçılığı ile özellikle soruşturmaların etkin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yaparak mevzuat çalışmalarına ağırlık verilecek.

E-DEVLET İLE KİRA SÖZLEŞMELERİ GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak Kira Sözleşmesi uygulaması yaygınlaştırılacak. Bu sistem, kiralama süreçlerinin daha düzenli ve denetlenebilir hale gelmesine yardımcı olacak.