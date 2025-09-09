Kayıt Dışılıkla Mücadele Etkinliği Artacak

VERGİ TOPLAMAYI ARTIRMAK İÇİN DİJİTAL SİSTEMLER KULLANILIYOR

Vergi toplamayı artırmak ve kayıt dışı ile mücadelenin güçlendirilmesi için dijital sistemlerin avantajlarından faydalanılıyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde yapılacak uygulamalar şu şekilde sıralanıyor: “Kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edilecek, denetim süreçlerinin etkinliği artırılarak kamu maliyesinin disiplinli ve şeffaf yönetimi desteklenecek.”

KAYIT DIŞILIĞIN YENİ TEKNOLOJİLERLE MÜCADELESİ

Kayıt dışılıkla mücadelede yapay zekâ ve büyük veri gibi teknolojilerin sağladığı olanaklar kullanılarak risk analizi çalışmalarına devam edilecek. “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi, vergide adaletin sağlanması, vergiye gönüllü uyumun desteklenmesi amacıyla yapay zekâ ve ileri analiz teknikleri kullanılarak ilgili sektör ve alanlara ilişkin riskler tespit edilecek.”

Prim tabanını genişletmek için kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizi temelli risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak. Makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesi ve vergi türleri bazında vergi açığı hesaplanması yönünde çalışmalar yapılacak. “Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi, entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecek.”

VERGİ KAÇAKÇILIĞYLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Vergi kaçakçılığının tespitine yönelik yapay zekâ imkanlarından yararlanılarak sahte belge kullanımının önüne geçilecek. Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden yararlanılacak. “Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, belge düzeninin yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla yaygın yoğun vergi denetimleri artırılacak.”

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA UYGULAMASI ZORUNLULUĞU

Organize vergi kaçakçılığıyla mücadelede etkili soruşturmalar yapmak adına ilgili kurumlarla işbirliği gerçekleştirilecek. Gayrimenkullerin gerçek değerinin belirlenmesi ve doğru değerler üzerinden işlemlerin yapılması için gerekli çalışmalar yapılacak. Ayrıca, kira sözleşmelerinin güvenilir bir biçimde e-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasına olanak tanıyan Kira Sözleşmesi uygulaması da yaygınlaştırılacak.