Kayra Küçükali Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

İZMİR’DE KAZA VE HAYAT KAYBI

İzmir’de doğum gününü kutlamakta olan 26 yaşındaki makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, kullandığı otomobille kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Kazanın ardından Küçükali’nin cenazesi, memleketi Zonguldak’a götürüldü.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, 8 Eylül’de İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında gerçekleşti. Kayra Küçükali, doğum gününde aracıyla bariyerlere çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçükali, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ

Küçükali’nin cenazesi, İzmir’den Zonguldak’a götürüldü. Bugün öğle saatlerinde Uzun Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi tabutun başında taziyeleri kabul ederken, yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.