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Kayseri’de 1.4 Kilo Mta Ele Geçirildi

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UYUŞTURUCU TİCARETİNE KARŞI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu ticareti yapan bireyleri yakalamak için harekete geçti. Bu çerçevede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

OPERASYONDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) isimli şahıslar yakalandı. Narkotik köpeği MIA ile uygulanan aramalarda, kıyafete emdirilmiş halde 1 kilo 400 gram ve 3 parça olarak 36,3 gram olmak üzere toplamda 1 kilo 436,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN ÜÇÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.A., S.S. ve Z.G., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ancak B.C. serbest bırakıldı.

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