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Kayseri’de Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

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OLAYIN SEBEBİ BELİRSİZ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bir kişi kolundan bıçakla yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı birey, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli kişi, polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başladı.

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