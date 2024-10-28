“Kayseri’de Emekliliğe Razı Olmayan Dede”

BİSİKLETİYLE TESPİH SATAN 79 YAŞINDAKİ İNSAN

Kayseri’de yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Karaimam, emekliliğe karşı olan tutumuyla dikkat çekiyor. Her gün 20 kilometre bisiklet sürerek tespih satarak geçimini sağlıyor. Mehmet dede, evinden çıkarak 7 kilometre pedal çevirip Hunat Camisi’ne ulaşıyor. Burada gün boyu tespih satmak için mesai harcayan Karaimam, emeklilik fikrine de karşı çıkıyor. Bisikletin zaman ve para tasarrufu sağladığını belirten Karaimam, “Sağlık açısında da çok önemli” ifadesinde bulunuyor.

EMEKLİLİK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

“Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi” diyen Karaimam, bisikletin faydalarına değinerek, “79 yaşındaki Mehmet Karaimam, 7 kilometre evden çarşıya geliyorum. 7 kilometrede bisikletle eve gidiyorum. Çarşının içerisinde de 5-6 kilometre geziyorum. Toplamda 20 kilometre bisiklet sürüyorum. Bisikletin faydasını bilse herkes biner. Birincisi sağlık var. İkincisi zaman tasarrufu var. Üçüncüsü para tasarrufu var. Ancak insanlar bilmiyorlar. İlmi sayacaksın ki sağlığı seveceksin” şeklinde konuştu.

İYİLİK VE ZENGİNLİK ANLAYIŞI

Yanına gelen insanlara iyiliği anlattığını vurgulayan Karaimam, “Yanıma gelen kişiye iyiliği anlatıyorum. Dinlerse kendine dinlemezse de kendisine. Ben ‘bana inan’ demiyorum. ‘İlme inan’ diyorum. Elbette ki bu hayattan mutluyum. ‘Dünyanın en zengin insanı kim? diye sorsalar, ‘benim’ derim. Ben 5 kuruşa ip satarım. Ancak herkese zekat dağıtırım. Zenginlik mutlu olmaktır. Huzurlu olmaktır” ifadelerini kullanıyor. 40 senedir doktor ziyaretinde bulunmadığını ve ilaç kullanmadığını aktararak, dengeli beslenmenin vücut sağlığına katkısını ön plana çıkarıyor. Karaimam, “Temel gıda ile beslenen kişinin vücudu antikor üretir. O zaman ilaca ihtiyaç yok ki, aşıya ihtiyacı yok ki. Vücut kendi askerini kendi yetiştirir” diyor.