Kayseri’de Eşekle Kaçan Hırsız İçin İddianame Hazırlandı

Kayseri’de forkliftle kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen sanığın durumu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Şubat 2026 tarihinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili olarak sanık Mehmet Ç. hakkında bir iddianame hazırladı. “Mala zarar verme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” ve “bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı” suçlamaları ile 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İDDİANAMEDE SANIK İFADESİNE YER VERİLDİ

Sanık Mehmet Ç.’nin ifadesine ait detaylar iddianamede yer aldı. Olay günü İldem yönüne eşekle gittiğini belirten Mehmet Ç, “Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kablolar açık durumdaydı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Forkliftle başka bir tekel bayisine gidip alkol almak için yola çıktım. İş yerini gördüğümde aklıma maddi sıkıntılarım geldi. Forklifti kullanarak kepengi kaldırdım ve içeri girdim” dedi.

KARANLIK ORTAMDA ALTINLARI ALDI

Olay anında kuyumcunun karanlık olduğunu ifade eden Mehmet Ç, vitrine yöneldiğini ve miktarını bilmediği altınları aldığını belirtti. Uzaklaştıktan sonra, “Miktarını bilmediğim altınları cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip eşeğe bindim. Ahıra döndüm, eşeği ahıra bağlayıp, poşet içindeki altınları samanlık girişine sakladım. Eve döndüğümde babam neden Mersin’e gitmediğimi sordu, bozulduğu için gidemediğimi söyledim. Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarım yüzünden bu suçu işledim. Bir avuç kadar altın almıştım, bir kısmını olay yerinde düşürdüm. Aldığım altınları babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım” şeklinde ifadeler verdi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri’de gerçekleşen olayda, Mehmet Ç, çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırarak içeri girmiş, toplamda 150 gram altın çaldıktan sonra kaçmıştı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Güvenlik kamerası kayıtları ise zanlının çaldığı forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği anları göstermekteydi.