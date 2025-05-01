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Kayseri’de Krom Madeninde Göçük Oluştu

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KROM MADENİNDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’ndeki krom madeninde bir göçük olayı gerçekleşti. Bu olay sonrasında, göçük altında iki işçi kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma görevlileri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin hızlı müdahale çalışmaları neticesinde yaralı olan iki işçi, göçükten çıkarılarak ilk yardım uygulandı. İlk müdahalelerin ardından işçiler hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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