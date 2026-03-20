Kayseri’de Kuyumcu Soygununa İlişkin İddianame Hazırlandı

Kayseri’de gerçekleştirilen ilginç bir hırsızlık olayı, dikkatleri üzerine çekti. Bir sanık, düz kontak yaparak çaldığı forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırdıktan sonra altınları alarak eşekle kaçtı. 9 Şubat 2026 tarihinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ç. hakkında iddianame hazırladı. Sanığın “Mala zarar verme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” ve “bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı” suçlarından 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İFADELERDE ÇARPICI DETAYLAR

İddianamede sanık Mehmet Ç.’nin ifadesine yer verildi. Olay günü İldem istikametine doğru kendisine ait eşekle gittiğini belirten sanık, “Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım” dedi. Forklift ile iş yerinin kepengini kaldırıp içeri girdiğini söyleyen Mehmet Ç, karanlık ortamda kuyumcunun vitrine yöneldiğini, içindeki altınları aldığını ifade etti.

HIZLI KAÇIŞ VE PİŞMANLIK

Mehmet Ç, “Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip, yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım” şeklinde beyanlarda bulundu. Eve geldiğinde babası kendisine neden Mersin’e gitmediğini sorduğunda aracının bozulduğunu kaydeden sanık, yapılan hırsızlıkla ilgili olarak, “Maddi ihtiyaçlarım nedeniyle böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları, babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

OLAYIN SEYRİ

İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta 9 Şubat 2026’da, Mehmet Ç. kuyumcudan 150 gram altın çaldıktan sonra eşekle kaçarken, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olayın gerçekleştiği sırada güvenlik kamerası kayıtlarında, sanığın forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği ve altınları çaldıktan sonra eşekle kaçtığı anlar yer alıyordu.