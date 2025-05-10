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Kayseri’de Polisler Saldırıya Uğradı

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POLİS EKİPLERİNE SALDIRI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, ihbarı değerlendirerek olay yerine giden polis ekipleri karşılaştıkları durumla şok oldu. Ekipler adrese ulaşınca, ikamette bulunan şahıs aniden polislere saldırdı ve bu esnada sivil polis aracına da zarar verdi.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

Olayın ardından derhal çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Mukavemet göstererek araca zarar veren şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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