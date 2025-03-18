Gündem

Kayseri’de Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

kayseri-de-supheliler-sucustu-yakalandi

KAYSO EMNİYETİ ŞÜPHELİ ARACIN YAKINLARINDA HIRSIZLIK YAPAN ŞAHISLARI YAKALADI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Melikgazi Ekipler Amirliği ekipleri, devriye görevleri sırasında park halindeki bir araçtan şüpheleniyor.

SUÇ KAYITLI ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde 17 suç kaydı bulunan E.K. (31), 8 suç kaydı bulunan G.D. (33) ve A.K. (39), ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıyor. Şahısların araçları üzerinde yapılan aramalarda 2 adet oto teyibi ve 1 adet akü ele geçiriliyor. Elde edilen materyaller ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yaşlı Adam Mezarlıkta Hayatını Kaybetti

İlkadım ilçesinde 81 yaşındaki bir adam, mezarlıkta oturduğu bankta ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

Serik Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakalayarak yaptığı aramada 45 bin 600 lira buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.