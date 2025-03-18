Kayseri’de Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

KAYSO EMNİYETİ ŞÜPHELİ ARACIN YAKINLARINDA HIRSIZLIK YAPAN ŞAHISLARI YAKALADI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü-Melikgazi Ekipler Amirliği ekipleri, devriye görevleri sırasında park halindeki bir araçtan şüpheleniyor.

SUÇ KAYITLI ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde 17 suç kaydı bulunan E.K. (31), 8 suç kaydı bulunan G.D. (33) ve A.K. (39), ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıyor. Şahısların araçları üzerinde yapılan aramalarda 2 adet oto teyibi ve 1 adet akü ele geçiriliyor. Elde edilen materyaller ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılıyor.