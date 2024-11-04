Kayyum Ataması ve Protestolar Başladı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KAYYUM ATAMALARI

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyum atadı. Sabah saatlerinde belediye binaları polisler tarafından ablukaya alındı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevlerinden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi’ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu ise Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

KAYYUM GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili belediye başkanlarının görevden alınma gerekçelerini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alması bu durumu meşrulaştırdı. Açıklamada, Türk hakkında henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtildi. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırılma gerekçesi olarak ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aldığı 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ve devam eden soruşturmalar gösterildi.

MARDİN VALİLİĞİNDEN YASAKLAR

Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yerlerde toplantılar, yürüyüşler, basın açıklamaları ve oturma eylemleri gibi etkinliklerin 10 gün boyunca yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun görmediği etkinliklerin 4-14 Kasım tarihleri arasında yasaklanacağı duyuruldu. Açıklamada, eylemlerin yasaklanma gerekçeleri arasında “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik” gibi kavramlar vurgulandı.

AHMET TÜRK’TEN TEPKİ

Ahmet Türk, sosyal medyada “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

GÜLISTAN SÖNÜK’ÜN AÇIKLAMASI

Kayyum atanarak görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiçbir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır” dedi.

CHP’Lİ TANRIKULU’NDAN YORUM

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV’de yaptığı açıklamada, “Yine bir kötülüğe uyandık. Şu anda bizi yöneten siyasal iktidarın ne kadar kötü olduğunu demokrasiden ne kadar uzaklaştığını toplumsal uzlaşmadan anladığını çatışma kavga yurttaşlarımızın aidiyet duygularıyla oynamak olduğunu bir kez daha görüyoruz” şeklinde değerlendirdi.