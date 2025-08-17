Gündem

Kaza, Bursa’da Otomobiller Çarpıştı

kaza-bursa-da-otomobiller-carpisti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kaza, saat 18.30 sularında Körekem Mahallesinde gerçekleşiyor. Erkan Irmak (29) yönetimindeki 16 BKU 005 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki 16 BJF 95 plakalı araçla kafa kafaya çarpışıyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 16 BKU 005 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Erkan Dinç’in (30) yaşamını yitirdiği belirleniyor. Kazada ağır yaralanan Savaş Ayhan (31) ile birlikte sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

SORUŞTURMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI

Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI

Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, 17 bin 480 kayıp ve yüz binlerce evsiz anımsandı. Acılar hala taze ve unutulmuyor.
Gündem

Çanakkale’de Yangın Sürüyor, Girişler Kapatıldı

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilirken, alevlerle mücadele hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.