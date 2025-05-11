Kaza Raporu Açıklandı. 5 Ölü, 24 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkisinde, Ezine yönünden Çanakkale istikametine ilerleyen Oktay Batır’ın kontrolünü kaybettiği tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasında bulunan tomruklar, yola fırladı. Bu esnada, Ezine yönüne giden bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, içerisinde 22 yolcu ve 3 personel barındıran yolcu otobüsü, tomruklara çarparak savrularak şarampole düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesi üzerine kazaya müdahale etmek amacıyla polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, kaza neticesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 3’ünün de hayatını kaybettiği bilgisi alındı.

Meydana gelen kazanın inceleme raporuna göre, kamyon şoförü Oktay Batır’ın, 22 bin 184 metreküp tomruğu kaza günü saat 09.30’da Bayramiç’in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği’nden Çanakkale’ye taşımak üzere yüklediği ifade edildi. Yapılan incelemelerde, kamyonun brandası bulunduğu ve tonaj aşımı yapılmadığı tespit edildi.

CİDDİ CEZALAR ALDI

Söz konusu kamyona daha önce çeşitli tarihlerde ceza kesildiği açıklandı. 30 Mayıs 2024 tarihinde ‘Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek’, 16 Eylül 2024’te ‘Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak’, ve 9 Nisan’da ‘Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma’ suçlarından ceza yazıldığı bildirildi. Ayrıca 13 Nisan’da da aynı kamyona Bayramiç-Çan kara yolunda muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan ceza kesildiği kaydedildi. Diğer taraftan, 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsünün geçmişteki kayıtlarında herhangi bir ceza bulunmadığı, otobüs şoförü Mehmet Altınok’a ise 11 Ekim 2024 tarihinde Takograf Dinlenme Süresi’ne uymamaktan ceza yazıldığı belirtildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ve otobüs yolcuları Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68), Aynur Kocabey’in (62) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Kamyon şoförü Oktay Batır Mersin’de, yolculardan Samettin Kayatekin Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Kamile Başkut İstanbul’un Esenler ilçesinde, Aynur Kocabey ise Tekirdağ’da öğle saatlerinde toprağa verildi. Otobüs şoförü Mehmet Altınok’un cenazesi Karabük’ün Safranbolu, muavin Semih Atmaca’nın cenazesi Balıkesir Burhaniye ile yolculardan Orhan Şale’nin İstanbul Bayrampaşa ve Fatma Bektaş’ın cenazesinin ise Tekirdağ’da ikindi vakti defnedileceği bildirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan toplam 21 kişiden 15’i tedavi sonrası taburcu edildi. Diğer 6 yaralının tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Bu 6 yaralıdan 3’ünün durumu kritik durumda bulunuyor.