Kaza Sonrası Şenay Demirci Paylaşımı

KAZANIN DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bu sabah yaşanan otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 24’ü hâlâ tedavi görüyor, 2’si ise taburcu oldu.

ŞOFÖRÜN DURUMU

Kaza ile ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde otobüs şoförü gözaltına alındı ve olayın nedenine yönelik incelemeler devam ediyor.

KAYBEDİLEN HAYAT VE PAYLAŞIM

Hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Şenay Demirci’dir. Demirci’nin Silivri Belediyesi’nde çalıştığı ve yıllık izni için memleketi Tokat’a gitmekte olduğu öğrenildi. Tokat’tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabında “Hiç istemesem de gidiyorum.” ifadelerini paylaştığı ortaya çıktı.