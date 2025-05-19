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Kazada 1 Çocuk Yaralandı; 112 Acil

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Cide Otogar Köprübaşı bölgesinde yaşandı. Sürücü D.G. yönetimindeki 78 EC 856 plakalı araç ile Y.K. idaresindeki 54 PD 095 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Bu trafik kazasında D.G.’nin kullandığı otomobilde bulunan M.K. adındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine götürüldü.

POLİSİN İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

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