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“Kazada 500 Metre Fark Edilmedi!”

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KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Alanya yönünden Manavgat yönüne giden Abdülkadir Akkoyun idaresindeki 01 FA 566 plakalı kamyon, Kızılağaç kavşağını 100 metre geçtikten sonra aynı yönde ilerleyen Mehmet Uçar’ın kullandığı 07 TDJ 47 plakalı araca çarparak, otomobili yaklaşık 500 metre sürüklüyor.

BÜYÜK KORKU İLE KARŞILAŞTILAR

Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişinin şans eseri burnu bile kanamazken, olay sonrası yaşadıkları korku yüz ifadelerine yansıdı. Kazanın ardından araçta bulunan anne ve kızı, kamyonun önünde büyük panik yaşadıklarını, sürekli bağırmalarına ve kornaya basmalarına rağmen kamyon sürücüsünün kendilerini fark etmediğini, yaşadıkları için Allah’a şükrettiklerini ifade etti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasında görüntülendi.

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