“Kazada Ölü Sayısı 3’e Ulaştı”

KAZA BİLGİLERİ

Kayseri’de otobüs bekleyen öğretmenlere hafif ticari araçla çarpan bir kamyon nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan bir öğretmen, yaşamını yitirdi. Olay, 9 Ekim tarihinde gerçekleşti. Mahzemin İmam-Hatip Ortaokulu’nda görevli öğretmenler Hasan Kale, Ömer Çelen, Cafer Yıldız ve Oğuz Metin, evlerine gitmek için otobüs durağına geçtiler. Mahalle sakini Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla öğretmenleri alarak kent merkezine doğru hareket etti.

KAZANIN DETAYLARI

Hafif ticari araç, Kayseri-Ankara Karayolu’ndaki kavşaktan dönerken, M.K. idaresindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyonun çarpmasıyla kaza gerçekleşti. Kamyon çarpmanın etkisiyle şarampolde ters dönerken, hafif ticari araçta bulunan öğretmenlerden H.K., Ö.Ç., C.Y. ve O.M. ile sürücü Y.K. ve kamyon sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede, fen bilgisi öğretmeni H.K.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altında bulunan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra, incelenen otomobil ve kamyoner, çekici yardımıyla yolundan kaldırıldı ve trafik yeniden açıldı. Ayrıca, kazada ağır yaralanan Mahzemin İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cafer Yıldız da, tedavisinin sürdüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde 17 gün boyunca yaşam mücadelesini kaybetti.